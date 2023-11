Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag „Auch HIV-Patienten, die optimal behandelt sind, haben eine geringere Lebenserwartung“

Und dennoch gilt Aids mit mehr als 37 Millionen Todesopfern weltweit (Stand 2022, Quelle: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) bis heute als eine der zerstörerischsten Epidemien in der Geschichte der Menschheit. Heilbar ist die Krankheit bisher nicht. Der Virologe Ulf Dittmer leitet gemeinsam mit Mediziner Oliver Witzke das Westdeutsche Zentrum für Infektiologie in Essen. Es ist eines der größten in Deutschland, das auch HIV-Patientinnen und -Patienten behandelt. Dittmer sagt: „Seinen Schrecken, dass die Diagnose ein Todesurteil ist, hat die Krankheit verloren. Aids ist heute eher eine lebenslange chronische Erkrankung.“ Rund 20 Medikamente stünden für die Therapie zur Verfügung. „Aber“, und dies betont der Virologe deutlich: „Man muss klar sagen: Auch HIV-Patienten, die optimal behandelt und eigentlich sehr gut eingestellt sind, haben im Durchschnitt eine geringere Lebenserwartung.“ Denn viele Aids-Patienten litten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Dies kann zu einer um einige Jahre früheren Alterung als bei Menschen ohne HIV führen“, so der Virologe.