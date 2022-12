Antikörper Lecanemab Durchbruch – Neues Alzheimer-Mittel bremst geistigen Verfall

Hoffnungsträger mit Schattenseiten: Ein neuer Antikörper konnte in Studien den Krankheitsverlauf zwar deutlich verzögern. Aber: Die Substanz hat problematische Nebenwirkungen. Was bisher bekannt ist und was ein Experte dazu sagt.

15.12.2022, 13:21 Uhr

Zunehmende vergessliche Momente können Vorbote einer Demenzerkrankung sein. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen