Zellbiologin Carien Niessen über Altersforschung „Warum verhindert die natürliche Auslese nicht das Altern?“

Interview | Düsseldorf · Spuren des Älterwerdens kann jeder Mensch an sich beobachten. Was passiert da in unserem Körper, und vor allem warum? Können wir den Prozess durch unseren Lebenswandel oder Kosmetik beeinflussen? Fragen und Antworten aus einem noch jungen Forschungsfeld.

21.05.2023, 12:48 Uhr

Jeder Mensch altert innerlich und äußerlich – so hat es die Evolution für uns vorgesehen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Regina Hartleb

Frau Professor Niessen, warum altern wir überhaupt? Hat es einen Nutzen für die Menschheit, oder würden Sie eher sagen: Altern ist ein Fehler der Evolution?