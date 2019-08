Interview mit einem HNO-Professor : Immer Ärger mit der Nase

info

Der Arzt Jörg Schipper, 1963 in Oldenburg geboren, studierte von 1982 bis 1989 Medizin. Promotion 1990 in Bonn, Facharztausbildung dort und in Essen. 1994 wurde er Oberarzt an der Uniklinik Freiburg und habilitierte sich über „Tumorbiologische Faktoren der Metastasierung und Tumorprogression bei Kopf-/Halskarzinom“. Seit 2006 ist er Direktor der Universitäts-HNO-Klinik in Düsseldorf.

www.uniklinik-duesseldorf.de