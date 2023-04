15 Prozent der Deutschen leiden unter Heuschnupfen Warum Pollen immer aggressiver werden

Das Allergie-Centrum-Charité (CACC) führt in Berlin klinische Studien im Bereich der Allergologie durch. Auf dem Gelände gibt es auch eine sogenannte Pollenkammer, einen Container auf dem Charité-Gelände, in dem Forscher immer neue Produkte für Allergiker testen. Aktuell sind dies zum Beispiel Luftfilter, die um den Hals getragen werden. In der Kammer werden Probanden in Schutzanzügen unter Beobachtung bestimmten Pollen ausgesetzt, meist etwa zwei Stunden lang. In dem Raum soll sich besonders genau prüfen lassen, bei welcher Pollenmenge welche Symptome ausgelöst werden – und was bestimmte Produkte oder Medikamente verändern. Auch der Nutzen von Masken wurde schon geprüft. Das Ergebnis: Sie können auch Allergiker vor Pollen schützen.