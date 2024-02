Mildes Wetter begünstigt Pollenflug Wenn Heuschnupfen auf Erkältung trifft

Viele Menschen wissen derzeit nicht mehr, warum sie anhaltend schniefen – ist es noch die Erkältung oder schon der Heuschnupfen? Tatsächlich leiden manche Patienten derzeit an beidem, sagt Ralph Köllges, Allergologe und Kinderarzt in Mönchengladbach sowie Vorstandsmitglied im Deutschen Allergie- und Asthmabund. „Das kann bei den Betroffenen schon zu schwereren Krankheitsverläufen führen“, sagt der Mediziner, weil Viren und Bakterien auf eine bereits chronisch entzündete Schleimhaut treffen und die Symptomatik des Patienten verstärken. Eine andere Therapie ergebe sich daraus aber nicht. In der Anfangsphase lindere eine symptomatische Therapie die Symptome, bei einer gesicherten bakteriellen Infektion müsse man über Antibiotika nachdenken. Köllges: „ In der Regel sind es aber aktuell zusätzliche Virusinfekte.“