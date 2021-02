Fakt 1 über Allergien: Was passiert bei einer Allergie?

In der Regel bekämpft das Immunsystem gefährliche Substanzen, die in den Körper eindringen. Bei einer Allergie werden hingegen auch harmlose Stoffe bekämpft. Bei diesen sogenannten Allergenen kann es sich beispielsweise um Blüten- oder Gräserpollen handeln. In der Folge bildet das Immunsystem zu viele Antikörper und setzt Substanzen wie Histamin frei, die allergische Symptome verursachen. Die im Übermaß gebildeten Antikörper bewirken zudem eine Sensibilisierung des Körpers gegen den konkreten Stoff. So können zukünftig bereits geringe Mengen des Allergens zu heftigen Reaktionen führen.