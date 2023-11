Zahlreiche negative Folgen Wie übermäßiger Alkoholkonsum der Gesellschaft schadet

Der kleinste gemeinsame Nenner, der Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verbindet, ist offenbar der Alkohol. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2018 nehmen weltweit etwa 2,3 Milliarden Menschen alkoholische Getränke zu sich. Und weltweit steigt der Konsum. Während der globale Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol im Jahr 2005 bei 5,5 Litern reinem Alkohol lag, stieg er 2016 bereits auf 6,4 Liter. Von einigen Ausnahmen abgesehen, weisen die europäischen Länder damit den höchsten Alkoholkonsum auf. In Europa trinkt, ebenso wie in Amerika, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Alkohol. Die Folgen sind teils dramatisch.