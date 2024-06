Zahnschienen aus dem Shop Zahnärzte warnen vor Aligner-Behandlung – dubiose Klinik in Düsseldorf im Visier

Die Werbung ist nicht zu übersehen: „Über 150.000 Kund*innen lächeln bereits. Bist Du bereit?“, wirbt Dr Smile für durchsichtige Zahnschienen (Aligner). Das Versprechen: „Durchsichtige Zahnschienen sind ein Medizinprodukt, das deine Zähne gerader rückt.“ Ohne Brackets, ohne Drähte, und das im Schnitt in vier bis neun Monaten. So sollen auch Erwachsene ihr Gebiss auf leichte Art verschönern können. Doch die Zahnärztekammer Nordrhein warnt vor Behandlungen in gewerblichen Aligner-Shops. „Die Folgen von falscher Behandlung, die wir durch gewerbliche Aligner-Anbieter wie Dr Smile derzeit sehen, sind weitreichend“, so Ralf Hausweiler, Präsident der Kammer. „Gelockerte Zähne, entzündetes Zahnfleisch, funktionelle Kauprobleme: All das berichten uns Patienten, die sich hilfesuchend an die Kammer wenden.“ In der Spätfolge könne es zum Zahnverlust kommen. Zahn weg statt Zahn schön – ein Graus für Patienten.