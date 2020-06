Interview Kristel Degener : „Corona hat einen neuen Schutzgedanken gefördert“

Info

Foto: Barbara Frommann

Zahlen HIV steht für Humanes Immundefizienz-Virus. Nach aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen leben heute mehr als 33 Millionen Menschen mit dem Hi-Virus, täglich infizieren sich rund 4600 Menschen neu. Bis heute gilt die Erkrankung als nicht heilbar.

Zur Person Kristel Degener, Jahrgang 1974, ist in Pärnu / Estland geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Köln und promovierte an der Universität Tartu / Estland. Nach Tätigkeiten als Rechtsanwältin und Geschäftsführerin in der Landesvereinigung der Unternehmerverbände übernahm sie im Jahr 2018 den Vorsitz der Deutschen Aids-Stiftung.

Stiftung Seit 1987 setzt sich die Deutsche Aids-Stiftung für Menschen mit HIV und Aids in Not ein – in Deutschland und in anderen Ländern der Welt. Über 45 Millionen Euro konnte die Organisation bisher für einzelne Betroffene und Projekte investieren. Infos unter

www.aids-stiftung.de