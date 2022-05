Hunderte Fälle weltweit : WHO geht nicht von Affenpocken-Pandemie aus

WHO geht nicht von Affenpocken-Pandemie aus

Eine Krankenschwester führt im Krankenhaus Ramon y Cajal in Madrid einen PCR-Test zur Erkennung des Affenpockenvirus durch. Foto: dpa/Carlos Luján

London Die meisten bisher dokumentierten Fälle seien bei homo- und bisexuellen Männern aufgetreten. Eine WHO-Expertin schätzt die Gefahr für die Gesamtbevölkerung als gering ein. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht nicht davon aus, dass sich die Hunderten Affenpocken-Fälle weltweit zu einer neue Pandemie auswachsen könnten. Die meisten der bisher dokumentierten Fälle seien bei schwulen und bisexuellen Männern und deren Sexualpartnern festgestellt worden, sagte die WHO-Affenpocken-Expertin Rosamund Lewis am Montag. Die Gefahr für die Gesamtbevölkerung sei ihrer Ansicht nach gering. Es gebe allerdings noch viele Unbekannte, vor allem was die Übertragung der Krankheit angehe.