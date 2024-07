Warnung vor gefährlicher Mutation Affenpocken – was man zu Ansteckung, Behandlung und Schutz wissen muss

In Deutschland sind im Mai 2022 erstmals Fälle von Mpox identifiziert worden. Bislang wurden 3800 Fälle an das RKI übermittelt, der Großteil davon im Jahr 2022. Infolge intensiver Bemühungen verschiedener Stellen seien die Fälle dann deutlich zurückgegangen. Nachdem im Frühjahr 2023 zunächst keine Fälle mehr registriert worden sind, werden seit dem Sommer kontinuierlich Fallzahlen auf niedrigem Niveau gemeldet. Weitere Fälle seien möglich. In Deutschland wurden bislang keine Todesfälle registriert, so das RKI.