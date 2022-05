„Weit weniger ansteckend als Corona“ : Kinderärzte sehen keine größeren Gefahren durch Affenpocken für Kinder

Osnabrück Kinderärzte haben eine „Panikmache“ bei den Affenpocken beklagt. Das Virus sei weit weniger ansteckend als Corona und werde nur durch engen Körperkontakt übertragen. Kinder gehörten nicht zu denjenigen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko.

„Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken“, sagte auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Tobias Tenenbaum, der Zeitung. „Es sind auch keine Fälle bekannt, in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben. Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen.“