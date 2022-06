Ende Juni verfügbar : EU kauft 110.000 Dosen Affenpocken-Impfstoff

Luxemburg Die Europäische Union will rund 110.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken kaufen. Bereits Ende Juni sollen die ersten Dosen an die EU-Staaten geliefert werden.

Sie werde die Vereinbarung im Laufe des Tages unterschreiben, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag am Rande des EU-Ministertreffens in Luxemburg. Bereits Ende Juni sollten die ersten Dosen an die EU-Staaten geliefert werden. Derzeit gebe es 900 Affenpocken-Fälle in der EU, weltweit seien es rund 1400, sagte Kyriakides.