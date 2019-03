Versorgung von Kassenpatienten : Ärzte in Nordrhein erhalten 1,7 Prozent mehr Honorar

In Nordrhein gibt es 6550 Hausärzte und 7450 Fachärzte. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krankenkassen und Kassenärzte in Nordrhein einigen sich auf eine höhere Vergütung für 2019. Mehr Geld gibt es auch für Besuche in Pflegeheimen. Am Nachholbedarf der Ärzte in Nordrhein im Bundesvergleich ändert das wenig.

Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Nordrhein können sich auf eine leichte Erhöhung ihrer Vergütung freuen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) und die gesetzlichen Krankenkassen einigten sich darauf, die Vergütung um 1,7 Prozent (oder 76,5 Millionen Euro) zu erhöhen. Somit stehen in diesem Jahr als Gesamtvergütung für die Ärzte in Nordrhein 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon entfallen laut KV auf die 7450 Fachärzte in Nordrhein etwa 2,6 Milliarden, auf die 6550 Hausärzte rund 1,55 Milliarden und auf die 3035 Psychotherapeuten circa 350 Millionen Euro.

Zusätzlich vereinbarten Kassen und KV, dass sie die Versorgung von Pflegeheim-Patienten besser vergüten. Hierfür stellen die Kassen nun 16,5 Millionen Euro, verteilt auf zweieinhalb Jahre, zusätzlich zur Verfügung. Hintergrund ist, dass Kassen bislang für einen Hausarztbesuch nur 23 Euro bezahlen. Für die Betreuung eines Patienten im Pflegeheim kommt eine Besuchspauschale von 13,32 Euro hinzu. Im Zuge einer Reform des Vergütungskatalogs EBM soll nun über höhere Sätze verhandelt werden.