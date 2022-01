Medizinisches Experiment in den USA : Ärzte transplantieren erstmals ein Schweineherz

An der Universitätsklinik von Maryland in den USA hat ein Ärzteteam erstmalseinem Menschen das Herz eines genetisch modifizierten Schweins eingesetzt. Foto: AFP/-

Baltimore Das Experiment ohne Erfolgsgarantie war die einzige Chance für den Kranken. Dem 57 Jahre alten Patienten geht es der Klinik in Baltimore zufolge drei Tage nach der Operation gut. Eingesetzt wurde ihm das Organ eines genetisch veränderten Schweins.

Der Sohn des 57-jährigen Patienten sagte, sein Vater habe gewusst, dass es keine Erfolgsgarantie für das Experiment gebe, aber er habe im Sterben gelegen, ohne Aussicht auf Transplantation eines menschlichen Herzens. Die Universität von Maryland zitierte den Patienten David Bennett mit den Worten: „Ich will leben. Ich weiß, dass es ein Schuss ins Blaue ist, aber es meine letzte Wahl.“ Entsprechend habe er sich einen Tag vor der Operation in dem Krankenhaus in Baltimore geäußert. Die Operation am Freitag dauerte sieben Stunden.