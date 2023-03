Behandlung von Adipositas Was kann die Abnehmspritze gegen Übergewicht?

Erstmals aufhorchen ließ die Fachwelt eine Studie, deren Ergebnisse Forscher bereits 2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht haben: Alle Teilnehmer (insgesamt 1961) waren Erwachsene ohne Diabetes, aber mit einem BMI von über 30. Über 68 Wochen bekamen sie einmal wöchentlich eine (langsam steigende) Dosis von Semaglutid unter die Haut gespritzt. Parallel dazu erfolgten Beratungen zur Ernährungsumstellung und Bewegung. Am Ende der Zeitspanne hatten die Teilnehmenden im Schnitt knapp 15 Prozent an Gewicht verloren, rund ein Drittel von ihnen sogar mehr als 20 Prozent. Die Probanden der Vergleichsgruppe, die ein Placebo plus Beratung erhalten hatten, nahmen dagegen nur minimal ab (1,7 bis 2,4 Prozent). Inzwischen bestätigen weitere Studien ähnliche Erfolge auch bei adipösen Kindern und Jugendlichen.