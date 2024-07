Abtreibungsarzt Friedrich Stapf „Wenn die Frauen gehen, wünsche ich mir, dass sie lächeln“

Am Türschild der Arztpraxis nahe des S-Bahnhofs München-Freiham steht nur „Klinik Stapf“. Sonst nichts, es soll keine Aufmerksamkeit erregt werden. Drinnen im Gang hängt ein Plakat von Roy Lichtenstein und eines des Museum of Modern Art in New York. „Wenn die Frauen kommen, sind sie in einer Ausnahmesituation“, sagt Stapf. „Wichtig ist hier ein warmherziger, empathischer Empfang.“ Darauf legt er größten Wert. Ebenso dass die Frauen allein zum Gespräch kommen und unbeeinflusst sind von männlicher Begleitung. „Denn die Frauen könnten sonst einem Druck ausgesetzt sein“, meint der Arzt. „Entscheidend ist für mich, was die Frau möchte.“ Männer will Stapf nicht in der Klinik haben, auch deshalb zeigt er dem Journalisten die Räume an einem Samstag, wenn kein Betrieb herrscht.