Tabakindustrie Absatz von Zigaretten in Deutschland rückläufig

Der Absatz von Wasserpfeifentabak lag bei 727,7 Tonnen. Er stieg nach dem Ende der sogenannten Abverkaufsfrist für Kleinverkaufspackungen über 25 Gramm wieder deutlich: Während im ersten Halbjahr lediglich 304 Tonnen Wasserpfeifentabak versteuert wurden, stieg die Absatzmenge in den zweiten sechs Monaten um 39,7 Prozent auf 424 Tonnen. Seit dem Inkrafttreten der neuen Tabaksteuerverordnung am 1. Juli 2022 ist der Handel mit Wasserpfeifentabak in Packungsgrößen über 25 Gramm nicht mehr zulässig. Vorher versteuerte Packungen dieser Größe durften aber noch bis 30. Juni 2023 verkauft werden.