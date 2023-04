Mittel gegen Prüfungsstress Mit Tabletten durchs Abi – macht das Sinn?

Die Vorabiklausuren sind geschrieben, die letzten Schultage gebührend gefeiert – nun wird es noch einmal ernst für den Abiturjahrgang 2023. Die schriftliche Prüfungsphase für alle Anwärter auf die allgemeine Hochschulreife hat – nach einem holprigem Fehlstart am 19. April – begonnen. Im vergangenen Jahr stellten sich in Nordrhein-Westfalen rund 73.000 Schülerinnen und Schüler an 968 öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen dieser Herausforderung – die Absolventen an öffentlichen und privaten Berufskollegs nicht eingerechnet.