Natürliche Balance 9 Wege, die zu mehr innerer Ruhe im Alltag führen

6. Abstand: Bei Streitigkeiten oder auch Neid hilft oft die Frage: Wie wichtig ist das noch in einem Monat oder in einem Jahr? So können Sie Situationen gelassener sehen und den nötigen Abstand bekommen, so Schindler. Meistens stressen uns Dinge, über die wir in einem Jahr nicht mehr nachdenken. „Dann kann man das auch abkürzen.“