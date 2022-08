Bessere Schlafhygiene : 9 Tipps für einen wirklich erholsamen Schlaf

Tübingen Zu warm, zu kalt, unbequem, zu viel im Kopf: Wer nachts schlecht zur Ruhe kommt und am nächsten Morgen immer wieder gerädert aufwacht, findet hier Tipps und Tricks zum besseren Ein- und Durchschlafen.

Wenn es mit dem Ein- oder Durchschlafen mal nicht so gut klappt, müssen Sie nicht direkt zum Arzt gehen. „Es gibt viele Dinge, die man selbst machen kann, ohne dass man gleich Medikamente benötigt“, sagt Susanne Diekelmann, Privatdozentin in Kognitiven Neurowissenschaften und Diplom-Psychologin vom Universitätsklinikum Tübingen.

Tipp 1: Lerche oder Eule - den eigenen Schlaftyp bestimmen

Tipp 2: Schlafdauer ermitteln - wie viel Schlaf brauchen Sie?

Denn es ist simpel: Der Körper holt sich den Schlaf, den er braucht. „Wenn er genug Schlaf hat, schläft er nicht weiter“, sagt die Schlafforscherin. Horchen Sie also in sich hinein und entwickeln Sie ein Gefühl für Ihr persönliches Schlafbedürfnis.

Tipp 3: Erst ins Bett gehen, wenn Sie wirklich müde sind

Widerstehen Sie also der Verlockung eines langen Mittagsschlafs, damit Sie am Abend richtig müde sind. Brauchen Sie einen Power Nap, seien Sie diszipliniert und stehen nach 15 Minuten wieder auf. „Der Power-Nap muss kurz und knackig sein“, sagt Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster.