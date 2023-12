Digitale Balance 8 Tipps für einen achtsamen Umgang mit dem Smartphone

Ob das eigene Verhalten problematisch ist, hängt vor allem davon ab, was man konkret am Smartphone macht. „Ist man vor allem berufsbedingt lange Zeit am Handy oder eher aus Langweile? Oder weil man mit der Nutzung aus der Realität entfliehen möchte und denkt, so ließen sich Probleme in der Realität lösen?“, nennt Brailovskaia als relevante Fragen.