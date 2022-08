Balsam für Körper und Seele : 8 Gründe, warum uns Schwimmen so gut tut

Hamburg Schwimmen ist einfach schön. Wir fühlen uns wohler. Wir fördern unsere Ausdauer. Und es entlastet unsere Gelenke. Schwimmen ist ein Sport für Körper und Geist. Bei der Wahl des Schwimmstils gibt es allerdings ein paar Dinge zu beachten.

1. Schwimmen stärkt das Herz und das Immunsystem

2. Schwimmen fördert die Konzentration

Achtung: Bewegung und Sport sind gut. Doch zu viel Sport in zu hoher Intensität kann den Körper überfordern und ihn anfälliger machen, so Kauschke. Das gilt auch für das Schwimmen.

Regeneration und Pausen sind also sehr wichtig. Als Faustregel empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO):

3. Schwimmen trainiert den ganzen Körper

4. Schwimmen ist der perfekte Anfängersport

Denn anders als bei anderen Sportarten, kommt der Körper beim Schwimmen nicht so schnell an seine Grenzen.

Tipp für Schwimmanfänger: Zunächst nach jeder Bahn eine Pause machen, um nicht gleich zu Beginn die ganze Energie zu verbrauchen, rät Andreas Bieder, Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wenn die Anstrengung nachlässt, können Sie die Pausen verkürzen, mehr Bahnen am Stück schwimmen und die Kondition steigern.

5. Schwimmen schont die Gelenke

„Lockeres Schwimmen zum Beispiel nach dem Radfahren kann die Grundspannung in der Muskulatur runterregeln und den Körper strecken, was sehr angenehm sein kann“, sagt Bieder.

6. Welche Schwimmstile gut für den Rücken und Nacken sind

„Beim Schwimmen gehört der Kopf mit ins Wasser“, so Collette. Auch Bieder rät: „Ab und zu den Kopf ablegen und durch das Wasser gleiten.“ Er fügt hinzu: „Wenn man viel am Schreibtisch arbeitet und dadurch Nackenprobleme hat, wäre es ganz pfiffig, sich andere Schwimmtechniken anzunähern.“

Der Kopf bleibt so beim Kraulen in der Normalposition, erklärt Bieder. „Das kann sehr entspannend für den Nacken sein und man kann sich auf die Schwimmtechnik konzentrieren.“

7. Schwimmen verbrennt viele Kalorien

So ist der Kalorienverbrauch in der Regel bei trainierten Sportlern höher, weil sie mehr Muskelmasse haben. Setzen sie die beim Schwimmen ein, können sie damit auch höhere Leistungen erzielen.

Übrigens: Mehr Muskelmasse verbrennt mehr Kalorien - so liegt der Verbrauch bei Leistungssportlern bei einer Trainingseinheit mit hohem Schwimmtempo bei bis zu 1000 Kalorien in der Stunde, sagt Bieder.

8. Schwimmen ist gut für die Psyche

„Viele berichten mir, dass das Ein- und Abtauchen in das Element Wasser eine ganz besondere Situation für sie ist. Man ist mit sich und dem Wasser alleine“, sagt Bieder. „Mit dem Kopf unter Wasser zu sein, ist etwas, was wir in anderen Sportarten so nicht haben.“