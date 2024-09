Eine Stunde zurück 7 Tipps zur Winterzeit: So packen Sie die Zeitumstellung

Laut Kramer bringt der Wechsel auf Winterzeit, also auf die mitteleuropäische Normalzeit, ohnehin einen entscheidenden Vorteil: Auch im Winterhalbjahr ist es an vielen Tagen morgens schon hell, wenn wir aufstehen. Und dieser Lichtimpuls ist für unseren Körper der entscheidende Zeitgeber. Durch ihn lassen sich die sozialen Zeiten wie Arbeits- oder Schulbeginn mit unserer biologischen Uhr besser in Einklang bringen, so Kramer.