Ausdauer, Kraft, Technik : 7 Tipps, um die Leistung beim Schwimmen zu optimieren

Hamburg/Mainz Schwimmen ist ein idealer Sport, um das ganze Jahr über ihre Ausdauer und ihre Muskeln zu trainieren. Doch worauf sollten Sie achten, wenn Sie bei einem Wettkampf ganz vorne mitschwimmen wollen?

Wer seine Leistung beim Schwimmen verbessern oder an einem Wettkampf teilnehmen will, kann viel tun. 7 Tipps, wie Sie Ihr Training anpassen und optimieren.

1. Ausdauer und Muskeln regelmäßig trainieren

Wer zudem seine Ausdauer und Leistung - auch in anderen Sportarten - verbessern will, kann als Ergänzung sein Training ins Wasser verlegen.

2. Muskelaufbau mit zusätzlichem Kraftsport fördern

Bei Anfängerinnen und Anfängern würden sich vielleicht Effekte beim Muskelaufbau zeigen, in fortgeschrittenen Trainingsphasen aber nicht mehr. Schwimmen eignet sich also nicht, um große Muskeln zu bekommen.

Doch jeder Körper ist anders und braucht ein individuelles Krafttraining, erklärt der Sportwissenschaftler Robert Collette von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Es lohnt sich also, einen professionellen Trainer zurate zu ziehen und einen individuellen Trainingsplan erstellen zu lassen.

3. Mit einer guten Technik weniger Energie verschwenden

Tipp I: Wer Schwimmen als Leistungssport betreiben möchte oder an Wettkämpfen teilnehmen will, sollte also zusätzlich an seiner Technik arbeiten. Sonst verliert er oder sie unnötig Kraft - und erreicht sportliche Ziele viel schwerer.