Qualität, Gewinnung, Verbrauch : 7 Fakten über die wertvolle Ressource Wasser

Berlin/Dessau Wasser ist unser wichtigstes Lebenselixier. Diese Ressource müssen wir schützen. Tipps, wie Sie dazu beitragen können. 7 Fakten über die Ressource Wasser.

Zum Vergleich: Im Jahr 1991 waren es in Deutschland insgesamt noch 144 Liter pro Kopf und Tag. Gründe für den sinkenden Verbrauch sind laut Umweltbundesamt (UBA) unter anderem:

1. Wofür wird Wasser in Deutschland am meisten genutzt?

Ein großer Teil des in Deutschland aus der Natur entnommenen Wassers wird laut Statistischem Bundesamt in der Industrie genutzt - mehr als drei Viertel der rund 24 Milliarden Kubikmeter etwa für Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Energieversorgung. Die größten Wasserverbraucher in Deutschland sind die Energieversorger.