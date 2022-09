Auslöser, Symptome, Folgen : 7 Fakten, die Sie über Stress wissen sollten

Berlin/Krefeld Stress ist für viele Alltag. Doch was wissen wir wirklich über diese Reaktion der Menschen? Hier sind 7 Fakten, die jeder über Stress kennen sollte.

Das Herz schlägt bis zum Hals, die Atmung wird schneller, die Muskeln spannen sich an: Früher war es der Säbelzahntiger, heute sind es der Job, Termine, Haushalt oder sogar Familie, Freunde und Hobbys, die uns in Stress versetzen.

1. Stress - was genau ist das eigentlich?

„Umgangssprachlich bezeichnen wir das, was uns Stress macht - zum Beispiel Zeitdruck - als 'Stress'“, so Johanna Thünker, Vorsitzende des Verbandes Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (VPP).

In der Psychologie ist mit dem Begriff allerdings gemeint, was im Menschen passiert - also das, was man körperlich, emotional sowie durch Stressgedanken spürt, wie „Jetzt aber schnell“ oder „Das schaffe ich nicht“.