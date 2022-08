Ursachen, Formen, Selbsthilfe : 7 Fakten, die Sie über Schlafstörungen wissen müssen

Etwa zehn Prozent der Deutschen leiden an Insomnie, einer chronischen Schlafkrankheit. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schwalmstadt/Köln Nur müde oder schon krank? Schlafprobleme sind noch keine Schlafstörung. Hält der Zustand aber länger an, sollten Sie sich Hilfe suchen. Was Sie wissen sollten, wenn Ihre Nachtruhe dauerhaft gestört ist.

Fakt 1: Schlafstörungen sind weitverbreitet

An einer behandlungsbedürftigen Insomnie leiden bis zu zehn Prozent der Bevölkerung. „Angaben zwischen 6 und 10 Prozent sind für Deutschland realistisch, zumal die Symptomatik pandemiebedingt zugenommen hat“, sagt Alfred Wiater, Schlafmediziner und Vorstandsreferent bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) in Schwalmstadt-Treysa.

Insomnie - was ist das überhaupt?

Beeinträchtigungen können sich so zeigen:

Was eine Schlafstörung im medizinischen Sinne ist, legt die internationale Klassifikation (ICSD-3) der Weltgesundheitsorganisation WHO fest.

Nach Auskunft des Zentrums für Schlafmedizin & Schlafforschung Intersom mit Sitz in Köln unterteilt die WHO Schlafstörungen in sechs Gruppen: