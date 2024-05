Rat von der Expertin Sieben Tipps, wie einem Wutanfall die Puste ausgeht

Ablenkung steht hier an erster Stelle. „Es geht darum, das Muster des Sich-Hineinsteigerns bewusst zu unterbrechen durch einen Situationswechsel“, erklärt Katrin Hoster. Dies könne auf verschiedene Weise geschehen, etwa indem man einfach den Raum verlässt oder das Thema bewusst wechselt. Aber auch ein Temperaturwechsel kann helfen, also zum Beispiel ein paar Minuten rausgehen an die frische Luft.