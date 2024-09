Dramatische wirtschaftliche Lage 40 Prozent der Krankenhäuser schließen Stationen

Wirtschaftliche Not, Personalmangel, erdrückende Bürokratie – viele Krankenhäuser in Deutschland sind in Not. „Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser ist dramatisch. 63 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser bewerten ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als schlecht (33 Prozent) oder sehr schlecht (30 Prozent)“, heißt es in der noch unveröffentlichten Sommerumfrage, die das Deutsche Krankenhaus-Institut (DKI) durchgeführt hat und unserer Redaktion vorliegt. Demnach beschreiben nur noch wenige Häuser (11 Prozent) ihre Lage als gut oder sehr gut.