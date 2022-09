Zeitumstellung : 3 Tipps zur Sommerzeit: So bleiben Sie länger wach

3 Tipps zur Sommerzeit: So bleiben Sie länger wach

Berlin Montagmorgen nach der Zeitumstellung: Sie sind so müde, der Kopf könnte Ihnen auf die Tischplatte fallen. Total normal. Experten erklären, warum Sie sich schlapp fühlen und was dagegen hilft.

Jetlag kriegt man nur beim Reisen? Von wegen! Sie werden das spüren, wenn in der Nacht auf den 27. März 2022 die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt werden. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist mit einem Mini-Jetlag vergleichbar. Ähnlich wie beim Reisen gerät bei vielen die innere Uhr durcheinander.

Wie war das mit dem Umstellen der Uhren?

Nobody is perfect. Muss man auch nicht. Dafür gibt es Merksätze. Die prägen sich schnell ein. Und Sie wissen ab jetzt immer, in welche Richtung Sie den Zeiger stellen müssen. Hier sind fünf Eselsbrücken: