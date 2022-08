Kühler Kopf und volle Leistung : 3 effektive Strategien gegen Hitze im Büro

Konstanz Bei Hitze lässt die Leistungsfähigkeit merklich nach, genauso wie die Konzentration. Mit diesen Strategien bewahren Sie während der Arbeit auch an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf.

Nicht jeder leidet gleichermaßen unter warmen Temperaturen. Doch so richtig durchpowern fällt den meisten bei Hitze schwer. Insbesondere, wenn es über Tage heiß ist.

Strategie 1: Pausen machen - das Gehirn tut das auch

Regelmäßige Pausen sind für die Konzentration wichtig. „Ein wenig moderate Bewegung an der frischen Luft im Schatten kann gut tun“, sagt Walter.

Oder Sie wählen die umgekehrte Variante, den Power Nap, ein kurzes Schläfchen von rund 15 Minuten. „Das funktioniert allerdings nur in einem kühleren Raum“, erklärt Walter.

Bei mittleren Temperaturen schlafen wir besser als bei hohen. Eine Zimmertemperatur von 16 bis 18 Grad Celsius ist hier der Maßstab - sofern sich der Raum so kühl halten lässt.

Das Gute daran: Viele Menschen können ihren Arbeitstag zu Hause freier gestalten und sich Pausen freier einteilen. Ein kurzer Power Nap ist am heimischen Arbeitsplatz leichter möglich als im Büro.

Strategie 2: Die Kleiderordnung lockern

Wer nicht im Homeoffice arbeitet, in dem heiße Sommertage meistens entspannter zu ertragen sind, sondern ins Büro muss, sollte seine Vorgesetzten um eine Lockerung der Kleiderordnung bitten.

Ob eine kurze Hose erlaubt ist, sollten Arbeitnehmer am besten vorher erfragen - auch wenn sie zu Hause arbeiten. Viele denken zwar, in Videokonferenzen sei bloß der Oberkörper sichtbar. Doch es können sich spontan Situationen ergeben, in denen Mitarbeiter während eines Meetings aufstehen müssen. Dann sieht man auch die Beine.