Kühler Kopf und volle Leistung 3 effektive Strategien gegen Hitze im Büro

Ob eine kurze Hose erlaubt ist, sollten Arbeitnehmer am besten vorher erfragen - auch wenn sie zu Hause arbeiten. Viele denken zwar, in Videokonferenzen sei bloß der Oberkörper sichtbar. Doch es können sich spontan Situationen ergeben, in denen Mitarbeiter während eines Meetings aufstehen müssen. Dann sieht man auch die Beine.