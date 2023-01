Immun gegen Influenza? 15 wichtige Fakten zur Grippeschutzimpfung

Gut zu wissen: Gemessen an der Gesamtzahl der Erkrankungen liegt die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu sterben, ungefähr bei 0,1 bis 0,2 Prozent - so der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, im Februar 2020. Von 1000 Infizierten versterben nach dieser Schätzung also ein bis zwei Personen.