Immun gegen Influenza? 15 wichtige Fakten zur Grippeschutzimpfung

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, an einer Grippe zu sterben, lässt sich statistisch nicht so einfach erfassen. Die Grippewellen fallen unterschiedlich stark aus. Manchmal gibt es überhaupt keine Übersterblichkeit, so das RKI. In der Saison 2017/18 wurden über 25 000 Grippetote erfasst, die höchste Zahl der vergangenen 30 Jahre.