Feiertag in NRW Was feiert man an Fronleichnam?

Über Jahrhunderte sei das Fest in einer tiefen Volksfrömmigkeit gefestigt gewesen. "Die gibt es so heute längst nicht mehr. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir in der Hektik des Alltags mit dem Feiertag eine Auszeit nehmen und uns noch einmal ganz bewusst konzentrieren und klar machen: Gott kommt in der Eucharistie – in Brot und Wein – zu den Menschen. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Erstkommunionkinder an dem Fest teilnehmen – sie haben wenige Wochen zuvor in der ersten heiligen Kommunion den Leib Christi empfangen – der jetzt in den Straßen verehrt wird", erklärt Kopp.