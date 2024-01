Kita-Notstand im Kreis Kleve „Ich kann keine Erzieherin alleine 20 Kinder betreuen lassen“

Tim Römer (Name geändert) sieht in erster Linie die Eltern in der Pflicht, nicht die Kitas. Der Vater eines Sohnes aus Bedburg-Hau sagt, wenn die Eltern nicht auf der vollständigen Betreuung ihres Kindes bestehen würden, dann hätten die Mitarbeiter im Kindergarten weniger Druck. Er zum Beispiel habe das Glück, dass sich im Notfall die Groß- und sogar die Ur-Großeltern seines Sohns um die Betreuung kümmern könnten. „Wer diesen familiären Rückhalt nicht hat, kann sich ja mit anderen Eltern zusammentun. Dann geht mein Kind im Notfall zu denen nach Hause“, sagt Römer. Natürlich gebe es immer Härtefälle, bei denen das nicht geht, fügt Römer an. Aber so könne man die Kindergärten entlasten.