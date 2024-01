Tipps für Eltern Wo Viersen besonders kinderfreundlich ist

Tipp 4: Ferienbetreuung Urlaub ist schön. Leider auch schön teuer. Nur die wenigsten können es sich leisten, in den Weihnachtsferien, in den Osterferien, in den Sommerferien und in den Herbstferien zu verreisen. Macht nichts: In Viersen gibt es in allen Ferien Betreuungen für Kinder, für kleines Geld. Mit dabei sind Tagesausflüge (zum Beispiel Kanu fahren oder Bowling), aber auch Sport-, Spiel- und Spaßaktionen in Viersen. Und wenn die Kinder älter sind: Während der Fußball-Saison findet jeden Samstag ab 15 Uhr in der Jugendsportlocation „Insel“ eine Bundesliga-Konferenz statt. Dort können Kinder und Jugendliche nicht nur das aktuelle Spielgeschehen ihres Lieblingsvereins gemeinschaftlich verfolgen, sondern auch selbst Fußball oder Billard spielen oder am Kicker ihr Können unter Beweis stellen. Einmal in der Woche trifft sich die Skatecommunity an der Insel, um bei schlechtem Wetter die Indoor-Rampe zu nutzen oder bei gutem Wetter von dort aus gemeinsam zur Skate Plaza am Hohen Busch zu pilgern. Ein BMX-Angebot befindet sich derzeit im Aufbau