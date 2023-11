„Größer, schöner, früher“ Die Winter- und Weihnachtsmarktsaison 2023 startet

Nachdem Duisburg vergangenes Jahr so früh wie noch nie seinen großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt eröffnete, nämlich am 10. November, geht es diesmal am 16. November los, also fast eine Woche später. Auf Duisburg folgen am 17. November zum Beispiel „Der Internationale Weihnachtsmarkt Essen“ und die Märkte im Freizeit- und Einkaufszentrum Centro in Oberhausen.