In Wermelskirchen In der Kita Wellerbusch spielen Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen

Die Bildleiste in der Sternengruppe hat Daniel und Ole am Morgen ein Lächeln auf die Gesichter gezaubert. Eines der kleinen, viereckigen Piktogramme hat ihnen verkündet: Heute gibt es Tobezeit in der Turnhalle. Und genau dort klettern die Jungs gerade ausgelassen über Kisten und Matten, mit einem Kissen flitzen sie die Rollenrutsche runter.