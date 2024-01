Kindergärten in Düsseldorf Hier wachsen Forscher, Klimaexperten und Naturkenner heran

Billinguale Kita: Die englische Sprache gehört für die Kinder der Villa Luna an der Aachener Straße zum Alltag. In jeder Gruppe gibt es einen englischsprachigen Mitarbeiter, der nur in dieser Sprache mit den Kindern spricht. So lernen die Kinder ohne Druck Vokabeln, den Grundtonus und den Satzbau der Sprache, was ihnen später in der Schule zugute kommt. Dieser Lernvorteil erfreut besonders die Eltern. „Wir denken, dass die Kinder auf die Bedürfnisse der Zukunft vorbereitet werden müssen und dazu gehört auch, Englisch zu lernen“, erklärt Kita-Leiter Sam Schroth das Konzept. Nicht alle Kinder sprechen die Sprache, wenn sie die Kita verlassen, aber sie verstehen kindgerechtes Englisch in der Regel, erklärt er. Die englischsprachigen Mitarbeiter haben möglichst einen pädagogischen Hintergrund und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. ( Infos unter www.villaluna.de)