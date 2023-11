Tipps von Familienberaterin „Es muss nicht immer ein riesen Adventskalender sein“

In immer mehr Familien ufert das Weihnachtsfest zu einer regelrechten Konsum-Orgie aus. Die Expertin empfiehlt Zurückhaltung. „Es muss nicht immer riesige Adventskalender oder dutzende Geschenke geben“, sagt vom Heede. Vor allem bei kleineren Kindern empfiehlt sie lieber jeden Tag ein bisschen von der Weihnachtsgeschichte zu erzählen, als sie mit zu vielen Geschenken zu überfordern. So könne man auch die Krippenfiguren als eine Art Adventskalender verpacken. „Und dann ist halt auch mal einen Tag nur ein bisschen Moos oder Heu darin.“ Mit zu vielen Geschenken würden die Kinder den Respekt davor verlieren und sie irgendwann nicht mehr wertschätzen. „Es ist so wichtig, dass man den Kindern auch Achtung vor dem Geschenk mitgibt“, sagt vom Heede. Der Respekt vor liebevoll ausgesuchten und mühsam verpackten kleinen Aufmerksamkeiten ginge der Welt verloren, da das Materielle immer mehr an Bedeutung gewinne. „Und da ist es wichtig, dass wir den Kindern einen vernünftigen und achtsamen Umgang damit beibringen und vorleben“, erklärt vom Heede. An Heiligabend reiche doch ein kleines Geschenk für jeden aus der Familie.