Tipps von Familienberaterin „Ein kleines Geschenk für jeden reicht völlig aus“

Langsam artikuliert, jedes Wort mit Bedacht gewählt und mit vielen Emotionen erzählt Familienberaterin Heike vom Heede die Weihnachtsgeschichte. „Und genau so macht man das bei den Kindern. Da bekommen sie ganz große Augen“, sagt sie. Was eigentlich für Kinder gedacht ist, bringt auch Erwachsene in besinnliche Stimmung. Und genau darum gehe es, sagt die Expertin: „Weihnachten ist für Kinder etwas ganz Besonderes. Es ist nicht die Deko, die für weihnachtliche Stimmung sorgt, es ist das Herz.“