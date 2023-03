Wenn Worte fehlen Was tun, wenn mein Kind andere beißt?

Das Fatale am Schimpfen sei, dass es zum Verstärker des unerwünschten Verhaltens wird. Das Kind spürt: Wenn ich beiße, reden Papa und Mama viel und reagieren, in dem sie ein Gesicht ziehen und laut werden. Wer aber stattdessen den Gebissenen in den Mittelpunkt stellt,und deutlich „Nein“ sagt, zeigt: Nun ist erst mal jemand anderes dran.