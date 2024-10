Pläne des Bundesfinanzministers So viel Elterngeld verlieren Familien durch die Steuerreform

Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Steuerklassen reformieren: Die Klassen III und V sollen wegfallen, stattdessen sollen Ehepaare die Klasse IV mit einem so genannten Faktorverfahren nutzen. Doch das könnte erhebliche Nachteile für junge Familie haben – nämlich für die Bezieher von Elterngeld. Darauf macht der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in einer Stellungnahme aufmerksam. „Der Wegfall einer Wahlmöglichkeit führt zu einer Schlechterstellung von Familien in der ausgesprochen sensiblen Phase der Familienplanung“, warnt der BVL.