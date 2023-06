Weg, Ziele, Abwechslung So macht Wandern auch Kindern Spaß

Eine Urlaubsplanung mit Teenagern ist nicht unbedingt ein Selbstläufer. Da ist es ein großes Glück, wenn die grundsätzliche familiäre Vorliebe einigermaßen einhellig ist. Uns zog es schon immer eher ins Hügelige statt aufs platte Land. Zugegeben, die Söhne hatten in der Trage-Kraxe noch kein Mitspracherecht. Das hat sich natürlich längst geändert – sie sind inzwischen knapp zwölf und 15 Jahre alt. Und dennoch gilt für unsere Kinder bis heute: Im Zweifel wollen sie eher in den Bergen sein als am Strand liegen. Ein paar Anregungen, wie es gelingen kann, dass Kinder ihren Spaß an und im Gebirge nicht so schnell verlieren.