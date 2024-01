Themenwoche Kita & kleine Kinder Glücklich und gesund beim Spielen im Freien

Serie | Hückeswagen · Die Kinder des Waldkindergartens am Johannesstift sind die meiste Zeit des Tages an der frischen Luft – selbst, wie jetzt, bei Schnee und Regen. Die Nachfrage nach einem Platz in der Waldgruppe ist seit der Eröffnung vor acht Jahren ungebrochen groß.

22.01.2024 , 09:40 Uhr

Gruppenleiterin Sandra Heider rodelt mit den Kindern um die Wette. Foto: Heike Karsten

Von Heike Karsten