In Viersen-Dülken am Aschermittwoch Großveranstaltung Schöppenmarkt mit noch mehr Marktständen

Wenn am Aschermittwoch, 14. Februar, wieder der Schöppenmarkt in Dülken stattfindet, werden die bis zu 100.000 Besucher der Großveranstaltung noch mehr Auswahl haben. Kamen im vergangenen Jahr rund 150 Händler, werden in diesem Jahr mehr als 160 Marktstände aus ganz Deutschland vertreten sein. Veranstalter des Marktes ist die Stadt Viersen.