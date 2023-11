Attraktiver für Fachkräfte Viele Unternehmen unterstützen Familienplanung – was steckt dahinter?

So greift das deutsche Pharmaunternehmen Merck seinen Mitarbeitenden finanziell bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unter die Arme, indem es sich an den Kosten für Fruchtbarkeitsbehandlungen beteiligt – für Frauen und für Männer, unabhängig vom Familienstand. Das Angebot umfasst neben Fruchtbarkeitstests, die in der Regel einen dreistelligen Betrag kosten, auch sogenannte künstliche Befruchtungen – hier liegen die Kosten im Schnitt bei einer mittleren vierstelligen Summe. „Mit diesem neuen Angebot können wir unsere Mitarbeitenden in einer Phase unterstützen, die viel Kraft kostet und sehr belastend sein kann“, sagt Khadija Ben Hammada, Chief Human Resources Officer bei Merck.